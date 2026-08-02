Пенсионер получил ожоги при пожаре на балконе пятиэтажки в Хабаровском крае

В посёлке Берёзовый Солнечного района 73-летний мужчина пострадал при пожаре в пятиэтажном доме на улице Новосибирской. Его доставили в больницу с термическими ожогами, сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Пламя возникло на балконе квартиры, расположенной на четвёртом этаже. Затем огонь перекинулся в комнату, увеличив общую площадь пожара до семи квадратных метров.
Подразделение краевой противопожарной службы справилось с возгоранием за 52 минуты. После тушения специалисты осмотрели повреждённые помещения.
Причины случившегося пока не установлены. Проверку проводят дознаватели МЧС.
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