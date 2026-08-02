Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пенсионер получил ожоги при пожаре на балконе пятиэтажки в Хабаровском крае

Подразделение краевой противопожарной службы справилось с возгоранием за 52 минуты.

В посёлке Берёзовый Солнечного района 73-летний мужчина пострадал при пожаре в пятиэтажном доме на улице Новосибирской. Его доставили в больницу с термическими ожогами, сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Пламя возникло на балконе квартиры, расположенной на четвёртом этаже. Затем огонь перекинулся в комнату, увеличив общую площадь пожара до семи квадратных метров.

Подразделение краевой противопожарной службы справилось с возгоранием за 52 минуты. После тушения специалисты осмотрели повреждённые помещения.

Причины случившегося пока не установлены. Проверку проводят дознаватели МЧС.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше