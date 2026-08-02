В Волгограде ищут 18-летнего Евгения Крупского

В Волгограде разыскивают 18-летнего Евгения Крупского (2008 года рождения). Молодой человек вышел из дома 1 августа 2026 года и до сих пор не вернулся, сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» Волгоградской области.
По информации волонтёров, поиски уже ведутся совместно с сотрудниками полиции. Добровольцы просят всех, кто видел Евгения или знает о его местонахождении, незамедлительно сообщить об этом.
Подросток был одет в черно-белую рубашку, черные шорты и сандалии, синюю кепку. Отличительными приметами волонтёры назвали: средний рост в 168 сантиметров, худощавое телосложение, светло-русые волосы и серые глаза.
Координатор поисков — Мария, связаться с ней можно по телефону 8−999−541−26−10. Любая информация, даже самая незначительная на первый взгляд, может помочь найти молодого человека.
Ранее сообщалось об успешно завершенных поисках пропавшего пенсионера, который провёл трое суток на 40-градусной жаре.