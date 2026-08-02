Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгограде ищут 18-летнего Евгения Крупского

Волонтеры «ЛизаАлерт» объявили поиски 18-летнего Евгения Крупского, который ушел из дома в Волгограде 1 августа и не вернулся.

В Волгограде разыскивают 18-летнего Евгения Крупского (2008 года рождения). Молодой человек вышел из дома 1 августа 2026 года и до сих пор не вернулся, сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» Волгоградской области.

По информации волонтёров, поиски уже ведутся совместно с сотрудниками полиции. Добровольцы просят всех, кто видел Евгения или знает о его местонахождении, незамедлительно сообщить об этом.

Подросток был одет в черно-белую рубашку, черные шорты и сандалии, синюю кепку. Отличительными приметами волонтёры назвали: средний рост в 168 сантиметров, худощавое телосложение, светло-русые волосы и серые глаза.

Координатор поисков — Мария, связаться с ней можно по телефону 8−999−541−26−10. Любая информация, даже самая незначительная на первый взгляд, может помочь найти молодого человека.

Ранее сообщалось об успешно завершенных поисках пропавшего пенсионера, который провёл трое суток на 40-градусной жаре.