Жительница Гродно хранила на даче 95 кг насвая

В ходе проверки дачного участка женщины правоохранители обнаружили и изъяли более 95 килограммов некурительного табачного изделия насвай.
«Вещество предназначалось для дальнейшей реализации на территории региона. Со слов женщины, она регулярно привозила “запрещенку” из соседней страны», — рассказали подробности в МВД.
В отношении нарушительницы составлен административный протокол. Ей грозит крупный штраф с конфискацией товара. Ранее гродненка уже привлекалась к ответственности за аналогичное правонарушение.
В министерстве напомнили, что на территории Беларуси категорически запрещены производство, хранение и реализация некурительных табачных изделий, содержащих табак и щелочной компонент.