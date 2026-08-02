Жительница Гродно хранила на даче 95 кг насвая

МИНСК, 2 авг — Sputnik. Сотрудники управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Гродненщины совместно с коллегами из оперативно-поискового отдела вышли на 45-летнюю местную жительницу, подозреваемую в незаконном обороте насвая, сообщили в пресс-службе МВД.