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Жительница Гродно хранила на даче 95 кг насвая

МИНСК, 2 авг — Sputnik. Сотрудники управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Гродненщины совместно с коллегами из оперативно-поискового отдела вышли на 45-летнюю местную жительницу, подозреваемую в незаконном обороте насвая, сообщили в пресс-службе МВД.

Источник: Sputnik.by

В ходе проверки дачного участка женщины правоохранители обнаружили и изъяли более 95 килограммов некурительного табачного изделия насвай.

«Вещество предназначалось для дальнейшей реализации на территории региона. Со слов женщины, она регулярно привозила “запрещенку” из соседней страны», — рассказали подробности в МВД.

В отношении нарушительницы составлен административный протокол. Ей грозит крупный штраф с конфискацией товара. Ранее гродненка уже привлекалась к ответственности за аналогичное правонарушение.

В министерстве напомнили, что на территории Беларуси категорически запрещены производство, хранение и реализация некурительных табачных изделий, содержащих табак и щелочной компонент.