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Волгоградские полицейские нашли питбайк, который украл 16-летний подросток

Юный волгоградец хотел покататься и продать чужой питбайк, но его вычислили.

Источник: Комсомольская правда

В Волгограде полицейские раскрыли кражу питбайка, который стоил более 120 тысяч рублей. С заявлением о пропаже обратилась 19-летняя местная жительница, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на региональную полицию.

Оперативники быстро установили личность похитителя. Им оказался 16-летний подросток. Юноша сознался в содеянном и показал место, где спрятал транспортное средство. Полицейские нашли питбайк, изъяли его и уже вернули законной владелице.

Как пояснил задержанный, он украл питбайк, чтобы сначала покататься на нем, а потом продать. Он уже разместил объявление о продаже в интернете, но именно это и привлекло внимание сотрудников полиции. Теперь подростку грозит уголовная ответственность по статье «Кража».