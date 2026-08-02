Волгоградские полицейские нашли питбайк, который украл 16-летний подросток

Как пояснил задержанный, он украл питбайк, чтобы сначала покататься на нем, а потом продать. Он уже разместил объявление о продаже в интернете, но именно это и привлекло внимание сотрудников полиции. Теперь подростку грозит уголовная ответственность по статье «Кража».