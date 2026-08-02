Наркозависимая волгоградка напала на женщину с ножом

Напомним, что о выходках наркозависимой ИА «Высота 102» сообщала 30 июля. Тогда в редакцию обратились местные жители, заявив, что уже не могут выносить выходки девушки, которая постоянно находится под воздействием веществ. По их словам, она гадит в подъезде, мучает животных и устраивает стриптиз в общественных местах. Видео с доказательствами вызывающего поведения девушки волгоградцы прислали в редакцию.