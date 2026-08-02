Пропавшего в Волгограде молодого человека нашли живым

История с исчезновением 18-летнего Евгения Крупского в Волгограде завершилась благополучно. Молодого человека, который вышел из дома 1 августа и долгое время не выходил на связь, нашли живым.
Напомним, поиски пропавшего вели волонтёры отряда «ЛизаАлерт» совместно с полицией. Добровольцы просили откликнуться всех, кто мог видеть юношу или знал о его местонахождении.
Как сообщили в поисковом отряде, уже через час после объявления о пропаже, ориентировку можно снимать: молодой человек найден, его жизни и здоровью ничего не угрожает.
Ранее сообщалось о брате с сестрой, которые ждут усыновления в реабилитационном центре Камышина.