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Пропавшего в Волгограде молодого человека нашли живым

Пропавшего в Волгограде 18-летнего Евгения Крупского нашли живым — поиски завершились успешно.

История с исчезновением 18-летнего Евгения Крупского в Волгограде завершилась благополучно. Молодого человека, который вышел из дома 1 августа и долгое время не выходил на связь, нашли живым.

Напомним, поиски пропавшего вели волонтёры отряда «ЛизаАлерт» совместно с полицией. Добровольцы просили откликнуться всех, кто мог видеть юношу или знал о его местонахождении.

Как сообщили в поисковом отряде, уже через час после объявления о пропаже, ориентировку можно снимать: молодой человек найден, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Ранее сообщалось о брате с сестрой, которые ждут усыновления в реабилитационном центре Камышина.