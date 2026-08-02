Транспортная прокуратура следит за соблюдением прав пассажиров в аэропорту Самары

Как отмечается на сайте Роспотребнадзора, в соответствии с законодательством, даже при небольшой задержке авиарейса пассажирам бесплатно предоставляют место в камере хранения для багажа. Пассажирам с детьми до семи лет должны дать доступ в комнату матери и ребенка. При задержке более двух часов авиакомпании должны обеспечить пассажиров прохладительными напитками и дать возможность сделать два телефонных звонка или отправить два электронных сообщения за счет авиакомпании. При задержке более четырех часов должно быть обеспечено пассажирам горячее питание (если задержка продолжается, питание должны предоставлять регулярно: каждые 6 часов в дневное время и каждые 8 часов — в ночное). При задержке более восьми часов днем или более шести часов ночью авиакомпания обязана разместить пассажиров в гостинице с обеспечением доставки в отель и обратно в аэропорт.