Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Петербурге возбудили дело после пожара, в котором погибли двое детей

С. -ПЕТЕРБУРГ, 2 авг — РИА Новости. Уголовное дело возбудили после пожара в Фрунзенском районе Петербурга, в котором погибли двое детей, сообщает пресс-служба ГСУ СК по городу.

Источник: РИА Новости

«Следственным отделом по Фрунзенскому району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу по факту гибели детей возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам)», — сообщает пресс-служба.

По предварительным данным, 2 августа в квартире дома на Будапештской улице произошел пожар, в результате которого погибли двое детей. Причина и обстоятельства возгорания будут установлены в ходе следствия.

В воскресенье ГУ МЧС по городу сообщила, что пожар в трехкомнатной квартире произошел на площади 10 квадратных метров. В нем погибли двое детей, одна женщина была госпитализирована.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше