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За сутки 1 августа в Ростовской области потушили 20 пожаров

В донском регионе спасатели ликвидировали возгорания и последствия ДТП.

Источник: Комсомольская правда

В донском регионе за сутки потушили 20 пожаров. Такую статистику приводит пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

Спасатели ликвидировали восемь техногенных пожаров, двенадцать загораний сухой растительности и камыша, а также последствия пяти дорожно-транспортных происшествий — при этом был спасен человек.

К несчастью, в сводке ЧП есть погибший — это 40-летний мужчина, который нырял в акваланге и утонул. Трагедия произошла в районе СНТ «Зеленый Мыс» в акватории реки Дон. Вызванные очевидцами спасатели извлекли тело погибшего из воды.

Всего за сутки на разные ЧП выезжали 252 сотрудника МЧС на 63 единицах техники.

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