В Прикамье отменили режим «Беспилотная опасность» и план «Ковёр» 2 августа

Режим «Беспилотная опасность» и план «Ковёр» отменили в Пермском крае 2 августа 2026 года в 14:55, сообщили в региональном управлении МЧС.
В Пермском крае отменили режим «Беспилотная опасность» и план «Ковёр». О введении режима «Беспилотная опасность» утром в 9:24 уведомил Минтербез. О введении плана «Ковёр» в 9:47 сообщили в МЧС.
Пока продолжают действовать временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов в аэропорту Большое Савино. Они необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Напомним, сегодня план «Ковёр» вводился в Березниках. Сирены звучали в Кудымкаре, Соликамске, Березниках, Губахе, Добрянке, Кунгуре, Суксуне.
В небе над соседним регионом — Удмуртской Республикой — были уничтожены 2 БПЛА, сообщила глава Удмуртии Ольга Абрамова.