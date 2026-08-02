МЧС показало «доверху» затопленный подземный переход после ливня в Гродно

В Гродно во время сильной грозы дождевая вода «доверху» заполнила подземный переход. Фото и видео опубликовал телеграм-канал Гродненского горисполкома.
Утром 2 августа сообщили, что сотрудники МЧС продолжают устранять последствия непогоды. И показали, как спасатели откачивают воду из подземного пешеходного перехода на улице Горького в областном центре.
— По всем вопросам обращайтесь по телефону 115, — сказали местные власти.
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