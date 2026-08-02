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МЧС показало «доверху» затопленный подземный переход после ливня в Гродно

В Гродно во время грозы подземный переход оказался полностью заполнен дождем.

Сейчас в Ричмонде: +22° 3 м/с 88% 755 мм рт. ст. +24°
Источник: Комсомольская правда

В Гродно во время сильной грозы дождевая вода «доверху» заполнила подземный переход. Фото и видео опубликовал телеграм-канал Гродненского горисполкома.

Утром 2 августа сообщили, что сотрудники МЧС продолжают устранять последствия непогоды. И показали, как спасатели откачивают воду из подземного пешеходного перехода на улице Горького в областном центре.

— По всем вопросам обращайтесь по телефону 115, — сказали местные власти.

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