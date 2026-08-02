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Тело пропавшего без вести туриста из Воронежа нашли в горах Северной Осетии

43-летний мужчина был участником незарегистрированной туристической группы.

Источник: АиФ Воронеж

В горах Северной Осетии нашли мёртвым пропавшего в конце июля 43-летнего туриста из Воронежа. Подробностями поделились в ГУ МЧС России по Республике Северная Осетия в субботу, 1 августа.

Погибший был участником незарегистрированной туристической группы. 27 июля во время спуска с маршрута в промежутке от Мидаграбинского ледника до Мидаграбинских водопадов воронежец ушёл вперед и исчез из поля зрения. Участники группы не смогли найти его самостоятельно и обратились за помощью к спасателям.

Более 20 специалистов Северо-Осетинского отряда МЧС несколько дней обследовали сложный горный рельеф. Пропавшего мужчину обнаружили лишь на пятый день после его исчезновения. Его тело находилось в районе скалы при выходе на плато Мидаграбинского ледника, которую альпинисты называют «Бараньи лбы».

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