Тело пропавшего без вести туриста из Воронежа нашли в горах Северной Осетии

Погибший был участником незарегистрированной туристической группы. 27 июля во время спуска с маршрута в промежутке от Мидаграбинского ледника до Мидаграбинских водопадов воронежец ушёл вперед и исчез из поля зрения. Участники группы не смогли найти его самостоятельно и обратились за помощью к спасателям.