Во время пожара в Азове скончался 62-летний мужчина

По данным регионального главка МЧС, в жилом доме на улице Лермонтова произошло возгорание, унёсшее жизнь пожилого человека.
Тело 62-летнего хозяина дома обнаружили спасатели. По предварительной версии ведомства, причиной трагедии стало неосторожное обращение с огнём.
Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Для ликвидации возгорания были задействованы два пожарных расчета в составе восьми человек и двух единиц специальной техники.
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