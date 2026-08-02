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Во время пожара в Азове скончался 62-летний мужчина

По предварительной версии ведомства, причиной трагедии стало неосторожное обращение с огнём.

По данным регионального главка МЧС, в жилом доме на улице Лермонтова произошло возгорание, унёсшее жизнь пожилого человека.

Тело 62-летнего хозяина дома обнаружили спасатели. По предварительной версии ведомства, причиной трагедии стало неосторожное обращение с огнём.

Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Для ликвидации возгорания были задействованы два пожарных расчета в составе восьми человек и двух единиц специальной техники.

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