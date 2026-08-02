Три человека погибли при атаке беспилотников на севере Удмуртии

Три человека стали жертвами атаки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины на территорию Удмуртии. Об этом проинформировала временно исполняющая обязанности главы республики Ольга Абрамова.
«В результате атаки пострадал гражданский автомобиль на севере региона. По оперативным данным, к сожалению, погибли три человека», — сообщила она в своем аккаунте на платформе «Макс».
Кроме того, двое местных жителей, включая ребенка, были доставлены в медицинские учреждения. В настоящее время пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
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