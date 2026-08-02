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Три человека погибли при атаке беспилотников на севере Удмуртии

Атака БПЛА на Удмуртию привела к трагическим последствиям: три человека погибли, двое пострадали.

Источник: Reuters

Три человека стали жертвами атаки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины на территорию Удмуртии. Об этом проинформировала временно исполняющая обязанности главы республики Ольга Абрамова.

«В результате атаки пострадал гражданский автомобиль на севере региона. По оперативным данным, к сожалению, погибли три человека», — сообщила она в своем аккаунте на платформе «Макс».

Кроме того, двое местных жителей, включая ребенка, были доставлены в медицинские учреждения. В настоящее время пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

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