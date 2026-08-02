Татарстанца приговорили к шести годам за убийство брата

Преступление произошло 20 марта в селе Малые Меми.
По данным следствия и суда, братья находились в состоянии алкогольного опьянения, между ними произошел конфликт. Осужденный ударил брата ножом в грудь. От полученных травм мужчина скончался на месте.
Узнать больше по теме
Татарстан: один из крупнейших и наиболее развитых регионов России
Республика Татарстан — субъект Российской Федерации, расположенный в центре европейской части страны, в месте слияния Волги и Камы. Регион считается одним из ведущих экономических, научных и культурных центров России; также он известен развитой промышленностью, богатым историческим наследием, многонациональным населением и столицей — Казанью. Собрали все самое главное.Читать дальше