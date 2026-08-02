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Татарстанца приговорили к шести годам за убийство брата

В Кайбицком районе Татарстана 39-летнего местного жителя признали виновным в убийстве брата. Суд назначил виновному шесть лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, сообщила пресс-служба СУ СКР по республике.

Преступление произошло 20 марта в селе Малые Меми.

По данным следствия и суда, братья находились в состоянии алкогольного опьянения, между ними произошел конфликт. Осужденный ударил брата ножом в грудь. От полученных травм мужчина скончался на месте.

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