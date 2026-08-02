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Москвичка отдала мошенникам золотые монеты на 12 млн рублей

В Москве 18-летняя девушка передала курьеру наличные и 12 золотых монет на 12 млн рублей. Об этом сообщает столичное управление МВД.

Источник: Газета.Ру

Неизвестные под видом сотрудников поликлиники выманили у пострадавшей персональные данные, а затем убедили передать деньги и 12 золотых монет якобы для «декларирования». Девушка отдала их курьеру около дома на Ландышевой улице.

Сотрудники уголовного задержали 20-летнюю пособницу аферистов. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничеств розыска установили личность пособницы аферистов, ею оказалась 20-летняя девушка. Общий ущерб составил 12 млн рублей.

До этого в Петербурге 17-летняя девушка испугалась несуществующего уголовного дела и отдала мошенникам 2 млн рублей из рабочего сейфа отца. Полицейские задержали предполагаемую участницу преступной схемы, ею оказалась 17-летняя жительница Петербурга, выполнявшая роль курьера.