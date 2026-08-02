Тело пропавшего воронежского туриста нашли в горах Северной Осетии

В горах Северной Осетии обнаружили тело 43-летнего туриста из Воронежа, пропавшего пять дней назад. Мужчина входил в состав незарегистрированной тургруппы и в понедельник, 27 июля, во время спуска с маршрута между Мидаграбинским ледником и Мидаграбинскими водопадами ушел вперед. Когда остальные участники достигли водопадов, они не нашли его и вызвали спасателей. Об этом рассказали в ГУ МЧС по республике Северная Осетия 2 августа.