Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Погибший при взрыве в Москве охранник получит премию имени Кеосаяна

Он не позволил пронести взрывное устройство в ресторан.

Источник: Время

21-ю премию имени Тиграна Кеосаяна получит посмертно охранник, погибший при взрыве в ресторане на Кудринской в Москве 1 августа. Об этом сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян.

Мужчина не дал пронести взрывное устройство внутрь помещения — это позволило избежать ещё большего числа жертв.

Напомним, что эта премия в размере 1 млн рублей предоставляется людям, которые жертвуют собой для спасения других.

«Царство небесное», — добавила Симоньян.

20-ю премию имени Кеосаяна получила 13-летняя девочка из Пермского края, которая во время паводка спасла бабушку.

Ранее в Нижнем Новгороде почтили память 24 пожарных, погибших при взрыве на Сормовской нефтебазе.

Узнать больше по теме
Маргарита Симоньян: биография журналистки и главного редактора RT
В сфере современных медиакоммуникаций РФ заметную роль играет ряд ключевых фигур, влияющих на информационную повестку. Среди них — Маргарита Симоньян, которая занимает руководящие должности в крупных медиаструктурах: собрали главное из ее биографии.
Читать дальше