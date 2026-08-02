Погибший при взрыве в Москве охранник получит премию имени Кеосаяна

21-ю премию имени Тиграна Кеосаяна получит посмертно охранник, погибший при взрыве в ресторане на Кудринской в Москве 1 августа. Об этом сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян.
Мужчина не дал пронести взрывное устройство внутрь помещения — это позволило избежать ещё большего числа жертв.
Напомним, что эта премия в размере 1 млн рублей предоставляется людям, которые жертвуют собой для спасения других.
«Царство небесное», — добавила Симоньян.
20-ю премию имени Кеосаяна получила 13-летняя девочка из Пермского края, которая во время паводка спасла бабушку.
Ранее в Нижнем Новгороде почтили память 24 пожарных, погибших при взрыве на Сормовской нефтебазе.
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