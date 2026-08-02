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Три человека погибли при ракетной атаке на Белгородскую область

ВСУ атаковали сельхозпредприятие в селе Казачья Лисица Белгородской области. В результате ракетного удара погибли трое мужчин, еще трое получили осколочные ранения.

Источник: AP 2024

Три человека стали жертвами ракетной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территорию сельскохозяйственного предприятия в Белгородской области. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

По информации оперштаба, опубликованной в его канале на платформе «Макс», обстрелу подверглось село Казачья Лисица Грайворонского городского округа. В результате попадания снарядов на территорию предприятия погибли трое мужчин.

В оперштабе также уточнили, что еще трое мужчин получили осколочные ранения. После оказания первой помощи в Борисовской центральной районной больнице их планируется доставить в медицинское учреждение Белгорода.

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