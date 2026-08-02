В Ростовской области спасатели за сутки ликвидировали 20 пожаров

По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС, за минувшие сутки в Ростовской области было зафиксировано и устранено 20 очагов возгорания. Из них восемь пришлись на техногенные пожары, а остальные двенадцать — на возгорания сухой травы и камышей. Кроме того, экстренные службы отработали на пяти дорожно-транспортных происшествиях, в ходе которых удалось спасти одного пострадавшего. К сожалению, сводка происшествий не обошлась без жертв: в акватории реки Дон, недалеко от СНТ «Зелёный Мыс», утонул 40-летний мужчина, занимавшийся дайвингом. Прибывшие по вызову очевидцев спасатели извлекли его тело из воды. В общей сложности за отчётный период для реагирования на чрезвычайные ситуации было задействовано 252 сотрудника МЧС и 63 единицы специальной техники.