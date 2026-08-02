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В соседней с Прикамьем Удмуртии 3 человека погибли из-за атаки ВСУ

Глава региона Ольга Абрамова выразила соболезнования родным и близким погибших.

Глава Удмуртии сообщила о гибели 3 человек из-за атаки беспилотников ВСУ 2 августа 2026 года.

В результате атаки беспилотников ВСУ на севере Удмуртии пострадал гражданский автомобиль. Погибли 3 человека. Ещё двое, включая одного ребёнка, находятся в больнице.

«Чудовищное в своей бессмысленности действие — эти люди точно не являлись военной целью», — заявила врио главы Удмуртии Ольга Абрамова.

Она добавила, что пострадавшую девочку доставят в Ижевск после того, как её состояние стабилизируется.

Напомним, в небе над Удмуртией 2 августа 2026 года были уничтожены 2 беспилотника ВСУ. В Пермском крае сегодня объявляли режим «Беспилотная опасность», план «Ковёр» и вводили временные ограничивали в аэропорту Большое Савино. В Свердловской области введённый режим «Беспилотная опасность» был отменён в 16:00, сообщили в областном ГУ МЧС.

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