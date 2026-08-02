В соседней с Прикамьем Удмуртии 3 человека погибли из-за атаки ВСУ

Напомним, в небе над Удмуртией 2 августа 2026 года были уничтожены 2 беспилотника ВСУ. В Пермском крае сегодня объявляли режим «Беспилотная опасность», план «Ковёр» и вводили временные ограничивали в аэропорту Большое Савино. В Свердловской области введённый режим «Беспилотная опасность» был отменён в 16:00, сообщили в областном ГУ МЧС.