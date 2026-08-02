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В Челябинске оштрафовали автомобилиста-бесправника, прокатившего пассажира на капоте

У нарушителя не оказалось водительских прав.

Источник: пресс-служба Госавтоинспекции Челябинска

Сотрудники челябинской Госавтоинспекции составили пять протоколов в отношении 23-летнего водителя ВАЗа, который прокатил своего товарища на капоте автомобиля, сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе разбирательств инспекторы выяснили, что водительских прав у молодого человека, а также документов на автомобиль нет. В результате его привлекли к ответственности за управление транспортом без прав, неисполнение обязанности по страхованию гражданской ответственности, перевозку людей вне кабины авто, а также управление без регистрационных документов на машину и не пристегнутым ремнем безопасности.

Автомобиль инспекторы поместили на спецстоянку.