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Бастрыкин ждёт доклад об избиении ребёнка в Нижегородской области

В рп. Юганец 11-летний мальчик попал в больницу с переломом черепа после удушающего приёма.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на 11-летнего мальчика в рабочем посёлке Юганец Володарского округа. Об этом сообщили в Информационном центре СК России.

По информации из социальных сетей, в июле текущего года в отношении ребёнка применили удушающий приём, из-за чего он потерял сознание. Очнувшись, мальчик обнаружил многочисленные травмы головы. Пострадавшего госпитализировали с переломом костей черепа.

В настоящее время СУ СК России по Нижегородской области проводит процессуальную проверку. Исполнение поручения Бастрыкина о возбуждении дела и ходе расследования поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее сообщалось, что Бастрыкин ждёт доклад об обрушении крыши дома в Володарском округе.