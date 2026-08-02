Бастрыкин ждёт доклад об избиении ребёнка в Нижегородской области

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на 11-летнего мальчика в рабочем посёлке Юганец Володарского округа. Об этом сообщили в Информационном центре СК России.
По информации из социальных сетей, в июле текущего года в отношении ребёнка применили удушающий приём, из-за чего он потерял сознание. Очнувшись, мальчик обнаружил многочисленные травмы головы. Пострадавшего госпитализировали с переломом костей черепа.
В настоящее время СУ СК России по Нижегородской области проводит процессуальную проверку. Исполнение поручения Бастрыкина о возбуждении дела и ходе расследования поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
Ранее сообщалось, что Бастрыкин ждёт доклад об обрушении крыши дома в Володарском округе.