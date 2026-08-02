Возгорание парома в Индонезии: жертвы и пропавшие без вести

Утром в воскресенье у побережья индонезийского острова Мадура произошло возгорание парома. По данным поисково-спасательного агентства страны, которые приводит агентство Рейтер, жертвами инцидента стали пять человек, еще 41 числится пропавшим без вести.
Судно следовало из порта Сурабая в Макассар, когда случилось ЧП. Как уточняет Рейтер, на борту находились около 270 пассажиров и членов экипажа, 225 человек удалось спасти.
В сообщении агентства указывается, что не менее пяти человек погибли и 41 пропал без вести в результате пожара на пароме у индонезийского острова Мадура.
Причина возгорания на данный момент не установлена. Спасательные службы продолжают операцию по поиску пропавших, информирует агентство.