Грузовик с зерном загорелся под Севастополем

По предварительной информации городской Госавтоинспекции на 276 км 350 м автодороги Керчь — Феодосия — Белогорск — Симферополь — Бахчисарай — Севастополь 52-летний водитель КАМАЗа с прицепом, перевозившего зерно, заподозрил неисправность и экстренно затормозил. В это время в кабине грузовика началось возгорание, затем опрокинулся прицеп, из которого на проезжую часть рассыпалось зерно.