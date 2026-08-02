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Грузовик с зерном загорелся под Севастополем

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг — РИА Новости Крым. Грузовик с зерном загорелся на подъезде к Севастополю, сообщает в воскресенье пресс-служба МЧС по городу.

Источник: Полиция Севастополя

По данным спасателей, сообщение о пожаре в районе спуска к городу с Президентской дороги поступило в 14 часов 18 минут.

«По прибытии подразделения установили, что горит грузовик, перевозивший зерно», — сообщили в пресс-службе.

На тушение пожара были поданы стволы. К этому времени пожар локализован, открытое горение ликвидировано в 14:55.

«Погибших и пострадавших нет. Ведется проливка транспортного средства», — констатировали в ведомстве.

По предварительной информации городской Госавтоинспекции на 276 км 350 м автодороги Керчь — Феодосия — Белогорск — Симферополь — Бахчисарай — Севастополь 52-летний водитель КАМАЗа с прицепом, перевозившего зерно, заподозрил неисправность и экстренно затормозил. В это время в кабине грузовика началось возгорание, затем опрокинулся прицеп, из которого на проезжую часть рассыпалось зерно.

«В результате ДТП никто не пострадал. Признаков опьянения у водителя зерновоза не установлено. Сотрудники Госавтоинспекции на месте оказывают помощь, выясняют обстоятельства происшествия и осуществляют нормализацию дорожного движения», — рассказали в ГАИ.

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