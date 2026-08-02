40-летний дайвер утонул в реке Дон в Ростовской области

Трагический случай произошёл 1 августа в акватории реки Дон в районе СНТ «Зелёный Мыс».
40-летний мужчина, нырявший с аквалангом, не смог выбраться на поверхность и утонул. Очевидцы произошедшего немедленно вызвали спасателей, которые извлекли тело погибшего из воды. Всего за сутки на ликвидацию различных ЧП выезжали 252 сотрудника МЧС на 63 единицах техники.
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