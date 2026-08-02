Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дерево упало на прохожего при сильном ветре в парке «Старая Кубань» Краснодара

В парке «Старая Кубань» в Краснодаре из-за порывистого ветра упавшее дерево травмировало человека.

Источник: Комсомольская правда

В краснодарском парке «Старая Кубань» произошел несчастный случай: во время сильного порывистого ветра крупная ветка дерева упала на прохожего. Очевидцы происшествия сразу же вызвали пострадавшему бригаду скорой медицинской помощи.

В департаменте городского хозяйства и ТЭК администрации Краснодара прокомментировали инцидент, пояснив, что дерево ранее проходило проверку и не вызывало опасений у специалистов.

«Специалисты департамента регулярно проводят обследования зелёных насаждений на территории парка “Старая Кубань” в рамках установленного плана работ. В ходе последнего комплексного осмотра дерево, с которого упала ветка, аварийным не признано: признаков гниения, критического наклона, усыхания или иных дефектов выявлено не было. Все необходимые профилактические и контрольные мероприятия были выполнены в полном объёме», — пояснили в профильном департаменте.

В администрации города отметили, что причиной обрушения стали погодные условия и резкие порывы ветра, из-за которых может сломаться даже внешне абсолютно здоровое зеленое насаждение.

В настоящее время на месте происшествия приняты оперативные меры безопасности: опасный участок огорожен, упавшие части дерева убраны, а состояние соседних зеленых насаждений дополнительно проверено специалистами.

Администрация городских парков выразила искренние пожелания скорейшего выздоровления пострадавшему краснодарцу.