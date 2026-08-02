Дерево упало на прохожего при сильном ветре в парке «Старая Кубань» Краснодара

В краснодарском парке «Старая Кубань» произошел несчастный случай: во время сильного порывистого ветра крупная ветка дерева упала на прохожего. Очевидцы происшествия сразу же вызвали пострадавшему бригаду скорой медицинской помощи.
В департаменте городского хозяйства и ТЭК администрации Краснодара прокомментировали инцидент, пояснив, что дерево ранее проходило проверку и не вызывало опасений у специалистов.
«Специалисты департамента регулярно проводят обследования зелёных насаждений на территории парка “Старая Кубань” в рамках установленного плана работ. В ходе последнего комплексного осмотра дерево, с которого упала ветка, аварийным не признано: признаков гниения, критического наклона, усыхания или иных дефектов выявлено не было. Все необходимые профилактические и контрольные мероприятия были выполнены в полном объёме», — пояснили в профильном департаменте.
В администрации города отметили, что причиной обрушения стали погодные условия и резкие порывы ветра, из-за которых может сломаться даже внешне абсолютно здоровое зеленое насаждение.
В настоящее время на месте происшествия приняты оперативные меры безопасности: опасный участок огорожен, упавшие части дерева убраны, а состояние соседних зеленых насаждений дополнительно проверено специалистами.
Администрация городских парков выразила искренние пожелания скорейшего выздоровления пострадавшему краснодарцу.