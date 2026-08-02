Дерево упало на прохожего при сильном ветре в парке «Старая Кубань» Краснодара

«Специалисты департамента регулярно проводят обследования зелёных насаждений на территории парка “Старая Кубань” в рамках установленного плана работ. В ходе последнего комплексного осмотра дерево, с которого упала ветка, аварийным не признано: признаков гниения, критического наклона, усыхания или иных дефектов выявлено не было. Все необходимые профилактические и контрольные мероприятия были выполнены в полном объёме», — пояснили в профильном департаменте.