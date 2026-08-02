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В Ростове пенсионеры отдали мошенникам 3,4 млн рублей

Осознав обман, 75-летний мужчина обратился в полицию, возбуждено дело о мошенничестве.

Злоумышленники позвонили под видом полиции и службы безопасности банка, заявив об угрозе сбережениям. Супруги сняли деньги: сначала 2,1 млн (упаковав в пакет и перемотав скотчем), затем ещё 1,3 млн, и передали курьерам. Осознав обман, 75-летний муж обратился в полицию, возбуждено дело о мошенничестве. Полиция предупреждает: настоящие сотрудники банков и силовых структур никогда не просят снимать наличные для курьеров, переводить деньги на «безопасные счета» или диктовать коды из СМС. При таких звонках нужно сразу класть трубку и самостоятельно перезванивать в банк.