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«Телеграф»: в окрестностях Киева произошли взрывы

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Взрывы произошли в окрестностях столицы Украины. Об этом сообщило издание «Телеграф».

Источник: AP 2024

Отмечается, что в некоторых населенных пунктах отключился свет. Другие подробности не приводятся.

В Киевской области действует воздушная тревога.

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