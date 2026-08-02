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Детей из Пскова госпитализировали в Петербург после серьезного ДТП

Брат и сестра находятся в тяжелом состоянии, за их жизни борются врачи.

Источник: Комсомольская правда

Двоих детей — брата и сестру двух и шести лет — доставили в клинику Педиатрического университета Петербурга после серьезного ДТП в Пскове. Об этом сообщил «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу медицинского учреждения.

— Семья попала в аварию 1 августа, а на следующий день, после телемедицинской консультации со специалистами Псковской областной больницы, детей перевезли в Петербург, — пишет издание.

Младший ребенок — двухлетний мальчик — находится в тяжелом состоянии. У него диагностировали тяжелую сочетанную травму головы: перелом височно-теменного и височно-затылочного швов с переходом на кости черепа, пневмоцефалию (воздух в полости черепа), ушиб правого легкого и перелом третьего ребра.

У шестилетней сестры травмы также серьезные, но ее состояние оценивается как менее тяжелое. Оба ребенка находятся в реанимации. За их жизнь борются реаниматологи, травматологи, неврологи, пульмонологи и другие специалисты.