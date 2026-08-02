Выгоревший почти полностью склад Wildberries под Самарой был построен год назад

Логистический центр Wildberries в поселке Новосемейкино был атакован несколькими украинскими БПЛА в воскресенье, 2 августа, около 8 утра. По словам сотрудников склада, о том, что может быть атака БПЛА, их предупредили еще ночью, в 7:30 объявили тревогу. Всего на тот момент, по информации сотрудников, размещенной в соцсетях, на складе находилось около 1 тыс. человек. К моменту взрывов людей успели эвакуировать. Как сообщила пресс-служба Wildberries, по предварительной информации, пострадавших нет. Губернатор региона Вячеслав Федорищев в своем канале мессенджера «Макс» в воскресенье отмечал, что по состоянию на 12:30 тушение пожара на складе Wildberries продолжалось. Для координации работ был развернут оперштаб. В пресс-службе ГУ МЧС комментировать ситуацию и сообщать информацию о уровне локализации пожара отказались.