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В Румынии у границы с Украиной упали фрагменты беспилотника

КИШИНЕВ, 2 авг — РИА Новости. Фрагменты беспилотника упали на территории Румынии после того, как воздушная цель около 20 минут находилась в национальном воздушном пространстве, сообщило в воскресенье минобороны страны.

Источник: Magnific

По данным ведомства, радиолокационная система обнаружила воздушную цель 2 августа в 15.09 (совпадает с мск) у речной границы с Украиной. Для контроля ситуации с авиабазы Борча подняли два истребителя F-16.

«Обломки дрона обнаружили на сельхозучастке возле населенного пункта Периправа примерно в одном километре от границы с Украиной… Цель была сбита украинскими силами», — говорится в распространенном для СМИ сообщении МО.

В ведомстве уточнили, что дрон летал над территориальными водами и вдоль рукава Сулина в национальном воздушном пространстве около 20 минут, после чего повернула в направлении Украины. Пострадавших и материального ущерба не зафиксировали.

Воздушная тревога в уезде Тулча была отменена в 16.05.

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