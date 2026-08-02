В Румынии у границы с Украиной упали фрагменты беспилотника

По данным ведомства, радиолокационная система обнаружила воздушную цель 2 августа в 15.09 (совпадает с мск) у речной границы с Украиной. Для контроля ситуации с авиабазы Борча подняли два истребителя F-16.
«Обломки дрона обнаружили на сельхозучастке возле населенного пункта Периправа примерно в одном километре от границы с Украиной… Цель была сбита украинскими силами», — говорится в распространенном для СМИ сообщении МО.
В ведомстве уточнили, что дрон летал над территориальными водами и вдоль рукава Сулина в национальном воздушном пространстве около 20 минут, после чего повернула в направлении Украины. Пострадавших и материального ущерба не зафиксировали.
Воздушная тревога в уезде Тулча была отменена в 16.05.