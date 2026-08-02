В Греции столкнулись два пожарных вертолета: двое погибли

«Всего на борту двух вертолетов находились четыре человека, из которых двое были гражданами Греции и двое — иностранными гражданами. Двое пассажиров были найдены живыми, а еще двое были обнаружены без признаков жизни», — указано в заявлении службы, которое приводит газета «Прото Тема».