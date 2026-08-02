В Греции столкнулись два пожарных вертолета: двое погибли

Двое граждан Греции и Румынии стали жертвами крушения двух пожарных вертолетов, информирует пожарная служба страны.
Ранее ведомство проинформировало о столкновении двух воздушных судов в регионе Аттика во время выполнения работ по тушению возгорания.
«Всего на борту двух вертолетов находились четыре человека, из которых двое были гражданами Греции и двое — иностранными гражданами. Двое пассажиров были найдены живыми, а еще двое были обнаружены без признаков жизни», — указано в заявлении службы, которое приводит газета «Прото Тема».
По сведениям издания, предварительной причиной инцидента считается ошибка пилотирования. Обломки вертолетов обнаружили в глубоком овраге. Погибшие являлись членами экипажа одного из судов: на каждом вертолете находилось по два человека. Управление воздушными судами осуществляли пилоты из Румынии, тогда как граждане Греции выполняли функции координаторов.