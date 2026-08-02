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В Греции столкнулись два пожарных вертолета: двое погибли

В греческой Аттике при тушении возгорания столкнулись два пожарных вертолета. На борту находились четыре человека, двое из них погибли.

Источник: Reuters

Двое граждан Греции и Румынии стали жертвами крушения двух пожарных вертолетов, информирует пожарная служба страны.

Ранее ведомство проинформировало о столкновении двух воздушных судов в регионе Аттика во время выполнения работ по тушению возгорания.

«Всего на борту двух вертолетов находились четыре человека, из которых двое были гражданами Греции и двое — иностранными гражданами. Двое пассажиров были найдены живыми, а еще двое были обнаружены без признаков жизни», — указано в заявлении службы, которое приводит газета «Прото Тема».

По сведениям издания, предварительной причиной инцидента считается ошибка пилотирования. Обломки вертолетов обнаружили в глубоком овраге. Погибшие являлись членами экипажа одного из судов: на каждом вертолете находилось по два человека. Управление воздушными судами осуществляли пилоты из Румынии, тогда как граждане Греции выполняли функции координаторов.

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