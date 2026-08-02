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Число погибших при пожаре в квартире в Петербурге увеличилось до трех

С. -ПЕТЕРБУРГ, 2 авг — РИА Новости. Число погибших при пожаре в квартире в Фрунзенском районе Петербурга выросло до трех человек, ранее сообщалось о гибели двоих детей, сейчас стало известно о смерти женщины, которая была госпитализирована, рассказали РИА Новости в экстренных службах.

Источник: РИА Новости

В воскресенье ГУ МЧС по городу сообщило, что в трехкомнатной квартире произошел пожар на площади 10 квадратных метров. В нем погибли двое детей, она женщина была госпитализирована. Уголовное дело возбудили по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам)". Прокуратура Петербурга проинформировала, что контролирует ход и результаты проверки, проводимой правоохранительными органами по данному факту.

«Госпитализированная с места пожара женщина скончалась, она приходилась бабушкой погибшим детям», — сообщил собеседник агентства.

Он добавил, что бабушка проживала в квартире с четырьмя внуками, их мать лишена родительских прав.

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