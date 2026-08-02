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15 человек эвакуировали из-за пожара в магазине в Симферополе

Никто не пострадал.

Источник: МЧС РФ

15 человек эвакуировали из-за пожара в магазине в Симферополе. Возгорание произошло по улице Стрелковая. По информации ГУ МЧС по РК, эпицентром пожара стало складское помещение.

— Возгорание было ликвидировано на площади 50 квадратных метров, — сообщили в чрезвычайном ведомстве.

В результате пожара пострадавших нет. Посетители и сотрудники покинули помещение. Причину возгорания должны установить эксперты.

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