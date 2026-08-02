В Ростовской области зафиксирован рост числа смертельных случаев на воде

По данным регионального МЧС, на водоёмах погибли 24 человека, включая троих детей. Для сравнения, за аналогичный период 2025 года погибли 19 человек.
Основные причины трагедий — пренебрежение правилами безопасности со стороны граждан и уменьшение количества официальных пляжей в регионе (с 96 до 82), из-за чего люди массово купаются в необорудованных зонах.
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МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше