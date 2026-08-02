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11-летнего мальчика жестоко избили в Нижегородской области

Александр Бастрыкин взял дело на контроль.

Источник: Время

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по информации о совершении противоправных действий в отношении 11-летнего ребенка в р. п. Юганец Нижегородской области. Об этом сообщает информационный центр СК РФ.

Происшествие случилось в июле текущего года. В отношении мальчика был применен удушающий прием, после чего он потерял сознание. В этот момент жертве нанесли несколько ударов по голове. Пострадавшего госпитализировали с переломом костей черепа.

Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Нижегородской области Александру Дынькову возбудить уголовное дело и доложить об установленных в ходе первоначальных следственных действий обстоятельствах.