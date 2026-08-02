Уголовное дело возбудили из-за смерти ребенка при родах в Калужской области

Следователи возбудили уголовное дело после сообщений в СМИ о смерти ребенка при родах в одной из больниц Калужской области. Об этом в воскресенье, 2 августа, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.
— По мнению заявительницы, позднее проведение операции кесарево сечение привело к тяжелой травме и последующей смерти ее ребенка, — говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). В рамках расследования изъяты медицинские документы, назначена судебно-медицинская экспертиза для оценки качества оказанной помощи, передает сайт ведомства.
28 июня Telegram-канал Baza сообщил, что 28-летняя женщина умерла во время родов вместе со своим младенцем в роддоме Ленинского района Иркутска. Ребенок, согласно документам, погиб внутриутробно. Родные погибшей написали заявление в Следственный комитет России, ведется проверка.
Другой случай произошел в Ростове-на-Дону. 27-летняя женщина умерла после родов. По словам ее родных, она рожала в роддоме на Первомайской улице в Новочеркасске. Медики спасли ребенка, а женщину перевели в перинатальный центр Ростова, где она умерла.