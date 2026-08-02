Уголовное дело возбудили из-за смерти ребенка при родах в Калужской области

Другой случай произошел в Ростове-на-Дону. 27-летняя женщина умерла после родов. По словам ее родных, она рожала в роддоме на Первомайской улице в Новочеркасске. Медики спасли ребенка, а женщину перевели в перинатальный центр Ростова, где она умерла.