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В Петербурге задержали мужчину, пытавшегося поджечь бар

С. -ПЕТЕРБУРГ, 2 авг — РИА Новости. Росгвардейцы задержали жителя Санкт-Петербурга, пытавшегося поджечь бар в историческом центре города, заведение его попросили покинуть после конфликта с посетителями, сообщил региональный главк Росгвардии.

Источник: РИА Новости

Согласно каналу ведомства на платформе «Макс», в субботу ближе к полуночи 22-летний мужчина повздорил с посетителями бара на Пушкинской улице, после чего его попросили покинуть заведение. Поблизости в Лиговском переулке он заметил микроавтобус с закрепленной на задней двери канистрой с топливом.

«Нетрезвый молодой человек похитил канистру и направился обратно к бару. По пути он встретил 34-летнего прохожего и, представившись ему сотрудником одного из силовых ведомств, уговорил его совершить поджог заведения», — рассказали в главном управлении Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Старший из мужчин вылил содержимое канистры у входа в бар и попытался его поджечь, в том время как 22-летний петербуржец снимал происходившее на телефон. При этом дизельное топливо не загорелось, и инициатор поджога скрылся с места происшествия.

Как отмечается, его случайного соучастника с канистрой задержал наряд отдела вневедомственной охраны по Центральному району, а через несколько минут на углу Пушкинской улицы и Невского проспекта был задержан и «организатор» поджога, приметы которого сообщил росгвардейцам первый задержанный.

Обоих доставили в полицию, канистра изъята, добавили в Росгвардии.