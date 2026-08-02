Петербуржец решил поджечь бар, откуда его выгнали из-за конфликта с посетителями

26 июля из ТРЦ «Европолис» на проспекте Мира были экстренно эвакуированы все посетители и сотрудники магазина. Предварительно, причиной эвакуации стал локальный пожар. Посетитель набрал футболок в магазине и отправился в примерочную, где устроил поджог, после этого началось сильное задымление. После этого он скрылся.