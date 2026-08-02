В Пакистане при взрыве у полицейского участка погибли 14 человек

По сведениям телеканала Geo, полученным от местной полиции, неизвестный мужчина предпринял попытку проникнуть на территорию участка, однако был остановлен стражами порядка. После этого злоумышленник привел в действие взрывное устройство у ворот здания. В момент атаки неподалеку от места происшествия проходила молодежная акция протеста.