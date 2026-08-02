В Пакистане при взрыве у полицейского участка погибли 14 человек

Взрыв прогремел вблизи полицейского участка в пакистанском городе Кабал. Жертвами инцидента стали 14 человек, еще 20 получили ранения, информирует газета Dawn, ссылаясь на данные местных правоохранительных органов.
«Четырнадцать человек погибли при взрыве», — заявил изданию официальный представитель полиции Насир Игбал Карими.
По сведениям телеканала Geo, полученным от местной полиции, неизвестный мужчина предпринял попытку проникнуть на территорию участка, однако был остановлен стражами порядка. После этого злоумышленник привел в действие взрывное устройство у ворот здания. В момент атаки неподалеку от места происшествия проходила молодежная акция протеста.
Агентство Синьхуа, со своей стороны, приводит данные о 26 пострадавших в результате взрыва.