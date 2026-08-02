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Десяткам тысяч французов запретили покидать дома из-за токсичного дыма

В департаменте Мозель на северо-востоке Франции бушует сильный пожар на складе, содержащем опасные химические соединения. Инцидент произошёл в промышленной зоне города Гандрейндж, где загорелось помещение площадью 500 квадратных метров. Об этом сообщает FranceInfo.

Источник: Life.ru

Над местом происшествия поднимается густой чёрный дым, видимый за несколько километров. Власти подтвердили наличие на объекте токсичных веществ, что создаёт прямую угрозу для здоровья населения. Префект распорядился рекомендовать жителям близлежащих районов — примерно 30 тысячам человек — оставаться в домах и не открывать окна. В ликвидации пожара задействованы около ста пожарных и 50 единиц специальной техники.

Причины возгорания пока не называются, на месте работают специалисты по химической безопасности. Данных о пострадавших не поступало. Ситуация остаётся напряжённой, власти оценивают необходимость расширения зоны эвакуации в зависимости от направления ветра и уровня загрязнения воздуха.

Ранее французские власти заявили, что масштабные лесные пожары на юге страны взяты под контроль, но правительство не исключает новых мер при ухудшении ситуации. Премьер-министр Себастьен Лекорню сообщил, что обстановка управляема, а особое внимание уделяется Жиронде.

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