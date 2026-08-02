Десяткам тысяч французов запретили покидать дома из-за токсичного дыма

Над местом происшествия поднимается густой чёрный дым, видимый за несколько километров. Власти подтвердили наличие на объекте токсичных веществ, что создаёт прямую угрозу для здоровья населения. Префект распорядился рекомендовать жителям близлежащих районов — примерно 30 тысячам человек — оставаться в домах и не открывать окна. В ликвидации пожара задействованы около ста пожарных и 50 единиц специальной техники.