Пожар на химскладе во Франции: людям запретили открывать окна

К борьбе с огнем привлечены около ста пожарных и пятьдесят единиц спецтехники. На месте также работают специалисты по химической безопасности. О причинах пожара пока не сообщается, данных о пострадавших не поступало. Обстановка остается напряженной: власти оценивают целесообразность расширения зоны эвакуации в зависимости от направления ветра и текущего уровня загрязнения воздуха.