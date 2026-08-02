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Татарстанец погиб на пожаре из-за непотушенной сигареты

Неосторожность при курении обернулась для 50-летнего жителя Татарстана гибелью.

Об этом сообщает ГУ МЧС России по РТ.

ЧП произошло в селе Лельвиж Кукморского района республики. Горели частный дом, а также надворные постройки. Во время тушения пожара в одной из них обнаружили тело мужчины.

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