В Мордовии водитель снёс памятник погибшим в годы ВОВ и попытался скрыться

Сейчас решается вопрос о привлечении виновного к административной и, возможно, уголовной ответственности. Правоохранители выясняют все обстоятельства ДТП, включая состояние водителя в момент аварии и техническое состояние автомобиля. Информация о масштабе повреждений памятника и необходимости его восстановления уточняется.