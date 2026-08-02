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СК займётся семьей с пятью детьми, живущей в квартире-свалке под Самарой

Следователи возбудили уголовное дело после сообщений о нарушении прав пятерых несовершеннолетних в Чапаевске Самарской области. Поводом стала информация о том, что дети длительное время остаются без надлежащего присмотра. Об этом рассказали в пресс-службе СК России.

Источник: Life.ru

Их мать ведёт асоциальный образ жизни и не исполняет обязанности по воспитанию. Также утверждается, что органы опеки не приняли необходимых мер. Расследованием занимается Следственное управление СК России по Самарской области. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Павлу Олейнику представить доклад о ходе расследования и предварительных результатах проверки.

Ранее Life.ru писал, что в Химках задержали иеромонаха по делу о насилии над 11-летней девочкой. Следствие считает, что в феврале этого года священнослужитель познакомился с ребёнком в соцсетях, используя вымышленное имя. Затем он убедил девочку прислать интимные фотографии.

Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

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