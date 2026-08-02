СК займётся семьей с пятью детьми, живущей в квартире-свалке под Самарой

Ранее Life.ru писал, что в Химках задержали иеромонаха по делу о насилии над 11-летней девочкой. Следствие считает, что в феврале этого года священнослужитель познакомился с ребёнком в соцсетях, используя вымышленное имя. Затем он убедил девочку прислать интимные фотографии.