25-летний парень утонул в пруду в Сабинском районе РТ

Об этом сообщает ГУ МЧС России по РТ.
Тело парня обнаружили в 25-ти метрах от берега, на глубине 4-х метров. Молодой человек купался в неположенном месте, о чем свидетельствует соответствующий аншлаг.
Узнать больше по теме
Татарстан: один из крупнейших и наиболее развитых регионов России
Республика Татарстан — субъект Российской Федерации, расположенный в центре европейской части страны, в месте слияния Волги и Камы. Регион считается одним из ведущих экономических, научных и культурных центров России; также он известен развитой промышленностью, богатым историческим наследием, многонациональным населением и столицей — Казанью. Собрали все самое главное.Читать дальше