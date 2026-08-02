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25-летний парень утонул в пруду в Сабинском районе РТ

25-летний мужчина утонул, купаясь в пруду в селе Мичанбаш Сабинского района Татарстана.

Об этом сообщает ГУ МЧС России по РТ.

Тело парня обнаружили в 25-ти метрах от берега, на глубине 4-х метров. Молодой человек купался в неположенном месте, о чем свидетельствует соответствующий аншлаг.

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