Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Мордовии водитель врезался в памятник погибшим в годы ВОВ

В Мордовии водитель автомобиля врезался в памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны и скрылся с места ДТП.

В Мордовии водитель автомобиля врезался в памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны и скрылся с места ДТП. Его смогли оперативно задержать. Об этом сообщили в МВД по республике.

Предварительно известно, что 2 августа около 04.00 мск в поселке Теньгушево 27-летний мужчина, находясь за рулем транспортного средства ВАЗ-2110, не справился с управлением, в результате чего врезался в монумент.

«После совершения ДТП водитель с места происшествия скрылся, однако оперативно был установлен сотрудниками полиции», — сообщили правоохранители.

В МВД уточнили, что у мужчины не было выявлено признаков алкогольного опьянения.

По факту происшествия составлен административный протокол об оставлении места ДТП. Автомобиль нарушителя отогнали на спецстоянку.

Ранее сообщалось, что на трассе Екатеринбург-Алапаевск столкнулись четыре транспортных средства.

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.