В Мордовии водитель врезался в памятник погибшим в годы ВОВ

В Мордовии водитель автомобиля врезался в памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны и скрылся с места ДТП. Его смогли оперативно задержать. Об этом сообщили в МВД по республике.
Предварительно известно, что 2 августа около 04.00 мск в поселке Теньгушево 27-летний мужчина, находясь за рулем транспортного средства ВАЗ-2110, не справился с управлением, в результате чего врезался в монумент.
«После совершения ДТП водитель с места происшествия скрылся, однако оперативно был установлен сотрудниками полиции», — сообщили правоохранители.
В МВД уточнили, что у мужчины не было выявлено признаков алкогольного опьянения.
По факту происшествия составлен административный протокол об оставлении места ДТП. Автомобиль нарушителя отогнали на спецстоянку.
Ранее сообщалось, что на трассе Екатеринбург-Алапаевск столкнулись четыре транспортных средства.
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