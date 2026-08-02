Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

БПЛА взорвался у детской площадки в Белгородской области — один ребёнок погиб, двое ранены

Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев в своём телеграм-канале сообщил, что в результате атаки беспилотника в Валуйском округе погибла 13-летняя девочка. Ещё двое детей получили ранения.

Источник: Life.ru

По его словам, украинский беспилотник нанёс удар рядом с детской площадкой в селе Принцевка. Медики, прибывшие на место, пытались спасти пострадавшую, однако полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью.

«В результате бесчеловечной атаки 13-летняя девочка получила тяжёлые ранения. Медики, прибывшие на место, предприняли все возможные меры для её спасения, но травмы оказались несовместимыми с жизнью», — заявил Шуваев.

Семилетняя девочка получила множественные осколочные ранения головы, спины и ног. Её госпитализировали в Валуйскую центральную районную больницу. Ещё одну пострадавшую — девятилетнюю девочку с осколочными ранениями — бригада скорой помощи доставляет в медицинское учреждение.

Врио губернатора отметил, что врачи оказывают детям всю необходимую помощь и постоянно докладывают ему об их состоянии. По его словам, власти предпримут все меры для лечения и восстановления пострадавших.

Ранее Life.ru сообщал, что число пострадавших при ракетном обстреле Белгородской области выросло до четырёх. В Борисовскую больницу доставили мужчину с множественными осколочными ранениями конечностей; после стабилизации состояния его перевезут в Белгород.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше