Ребенок погиб при ударе дрона ВСУ у детской площадки в Белгородской области

Ребенок погиб, двое получили ранения в результате удара украинского БПЛА рядом с детской площадкой в белгородском селе Принцевка. Об этом в воскресенье, 2 августа, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Шуваев.
— С большим прискорбием сообщаю, что в Валуйском округе от террористического удара киевских неонацистов погиб ребенок, еще двое получили ранения. В селе Принцевка украинский беспилотник ударил рядом с детской площадкой, — написал он.
Пострадавшим детям оказывается вся необходимая медицинская помощь, уточнил Шуваев в своем Telegram-канале.
Ранее в Грайворонском округе Белгородской области из-за атаки FPV-дрона украинской армии погиб мирный житель. Трагедия произошла в селе Смородино. В оперштабе региона выразили соболезнования семье и близким погибшего.
24 июля Шуваев рассказал, что 11-летний мальчик в Белгородской области накрыл своим телом трехлетнего брата при детонации дрона Вооруженных сил Украины. Кроме того, среди пострадавших детей — четыре девочки 9, 13, 16 и 16 лет, а также мальчик 16 лет.